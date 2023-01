Tomasini Inail | ‘Con pandemia soluzioni che non si sarebbero mai messe in moto’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Prima dellasullo smart working “eravamo partiti con delle sperimentazioni qualche mese prima, dal punto di vista di strumenti e postazioni, ma con il coinvolgimento solo di 5 strutture e di 350 persone. Poi c’è stata una grandissima accelerazione e occasione. Laha messo in moto la tanta voglia di individuare delleche in altri tempi nonmai statein moto”. Così Stefano, direttore centrale – direzione centrale per l’organizzazione digitale– Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, intervenendo al Phygital Talk ‘IT & Future of Work’ nel corso della seconda edizione del ‘Forum Information Technology’, l’appuntamento dedicato all’It e alla sicurezza informatica ...