Tiro con l’arco | Europei Indoor Samsun 2023 | i convocati per l’Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ancora poche settimane, per la precisione meno di tre, e finalmente prenderanno il via glidicon, in Turchia. Un appuntamento a cuisi presenta con tutti i big, e per questo punta a cercare di eguagliare, se non a migliorare, i 12 podi, con tanto di 3 ori, conquistati lo scorso anno a Lasko. Al maschile, quindi, presente il trio campione d’Europa outdoor (Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli), mentre al femminile ecco il bronzo olimpico Lucia Boari, la vincitrice a Nimes Tatiana Andreoli, e Chiara Rebagliati. SportFace.