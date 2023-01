The peacemaker | un thriller con suspense decisamente sopra la media

(Di giovedì 26 gennaio 2023) THEIris ore 21. Con George Clooney, Nicole Kidman e Armin Muller Stahl. Regia di Mimi Leder. Produzione Usa 1997. Durata: 2 ore LA TRAMA Un treno russo carico di testate nucleari destinate alla rottamazione (dopo gli accordi internazionali sul disarmo) viene preso d'assalto da una banda di terroristi. Un attentato è nei loro programmi. Il servizio segreto manda sulle loro tracce un tosto colonnello. Con molta fatica il tosto riesce a identificare chi tira le fila del complotto. Il botto infernale viene evitato in extremis. PERCHÈ VEDERLO Perché è unche non dice niente di nuovo, ma il vecchio lo racconta con unala. L'anno dopo con "Deep impact" Mimi Leder si confermerà, dopo Kathryn Bigelow, la regista in gonnella più cazzuta di ...

