The Ocean Race | partita la seconda tappa verso Città del Capo

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Qualche giorno di pausa e i protagonisti della 14esima Theripartono con la, in una rotta che li porteràil Grand Finale di Genova.ieri la flotta daVerde: gli Imoca si stanno dirigendo ora adel, in un percorso lungo 4.600 miglia nautiche. Anche a Mindelo, così come ad Alicante, una grande folla si è radunata per salutare i velisti intenti a percorrere il giro del mondo. La classifica delladi TheParte bene Guyot, con immediato recupero nella prima notte di Team Holcim-PRB e 11th Hour Racing Team e balzo in testa, nella mattinata di giovedì, per Biotherm. Sarà l’Equatore il prossimo ...