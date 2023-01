The Last of Us 2 | ci sarà una seconda stagione? Parla Bella Ramsey

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La giovane, star di Theof Us, si è esposta su Theof Us 2, possibiledella serie, che sta avendo già un successo mondiale. L’adattamento televisivo del famoso videogame, firmato HBO, continua a ottenere numeri grandiosi grazie ai milioni di fan che non attendevano altro da anni. In molti si chiedono se ciunadello show, che al momento non è confermata e anche la giovane protagonistaè intervenuta sull’argomento in un’intervista recente alla BBC: “Se il pubblico continua a guardarla, penso che sia abbastanza probabile. Tutto dipende dai ragazzi della HBO”, ha dichiarato. Durante l’intervista, la giovane star ha anche ...

Il co - creatore diof Us della HBO, Neil Druckmann, ha rivelato che nel corso del secondo episodio della serie è stata girata e tenuta una scena imprevista. Protagonisti della vicenda, una rana e un pianoforte. ...Iscriviti subito Il 12 e 13 febbraio si vota per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia: la nostra guida " Arrivaof Us , la serie tv tratta dal popolare videogame: tutto quello che devi ...

The Last of Us 3 non verrà imposto da Sony a Naughty Dog, così come Uncharted 5 Multiplayer.it

The Last of Us, le migliori action figure per appassionati e collezionisti Tiscali

The Last of Us Stagione 2 è «probabile», ma a una condizione Spaziogames.it

The Last Of Us: Jensen Ackles svela che voleva recitare nella serie | TV BadTaste.it TV

A consumer psychologist has shared the way bigger shops like department stores use a sneaky trick in their doorways when it's cold to entice people to come in and look around ...India showcased its military might with tanks and flyovers by roaring fighter jets in the heart of New Delhi Thursday to mark its annual Republic Day.