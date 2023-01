Tezenit | il falso Tezenis

Leggi su butac

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ci avete segnalato una pubblicità che usa il servizio di Google Adsense, pubblicità che è risultata poco credibile a chi ce l’ha segnalata e l’ha girata a noi per le consuete verifiche. Il link che ci è stato inviato ci fa atterrare su questa pagina: Il dominio.ucraft.site riporta in realtà a una piattaforma per creare siti, appunto ucraft.site. Piattaforma sfruttata da chi ha realizzato quanto vedete qui sopra per creare una pagina che richiami lo stile. E difatti cliccando su una delle immagini si viene rimandati a un altro dominio ancora, dove il logoè in bella vista: L’indirizzo del sito èit.shop, che andando a verificare è stato registrato il primo dicembre 2022 – curiosamente proprio prima delle feste di Natale – e registrato anch’esso in forma anonima. Richiama in tutto e per ...