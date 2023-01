Tezenis Verona | Taylor Smith si racconta | “All’inizio giocavo da guardia | conta il cuore e non la taglia per emergere”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Aprendosi a Matteo Sorio sul “Corriere di”, il centrohato la sua prima esperienza da “Underdog” per essere un lungo che non arriva ai 2 metri di altezza: “Avevo 13 anni e giocavamo contro la squadra di DeMarcus Cousins, futuro Nba All Star. Lui era già gigante e fortissimo. Sentivo i commenti a bordo campo: “Adesso quello lo ammazza”. Vincemmo noi e da allora so cheil, non laero. Adoravo toccare sempre palla. Poi un’estate sono cresciuto quasi mezzo metro e ho dovuto traslocare in area…”ha anche scelto il suo quintetto all-time: “Parto da Arvidas Sabonis, che era Jokic prima di Jokic. E anche Kyle Hines ha cambiato il gioco. ...

- - >sconfitta da Carpegna Prosciutto Pesaro nella prima gara del girone di ritorno. Una vittoria gettata all'aria. Laapre il girone di ritorno con una sconfitta, costretta a ...La vince Pesaro . E per Alessandro Ramagli e laé notte amara. In coda al campionato c'è grande fermento. E alla Vitifrigo Arena la Scaligera si è fatta sfuggire una grande occasione di piazzare uno scatto in classifica.

Taylor Smith, centro della Tezenis Verona, ha raccontato come dalla sua prima esperienza da "Underdog" (è un lungo che non arriva ai 2 metri di altezza) ha tratto la forza ...