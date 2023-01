Test Jerez | Baldassarri | C' è tanta potenza | sto chiedendo di toglierla

Ha tanta voglia di spaccare il mondo nella sua stagione da rookie Lorenzo Baldassarri . Nel primostagionale, il marchigiano ha trovato subito un buon feeling con la R1 del team GMT94 concludendo in diciottesima posizione a 2"7 dalla testa della classifica. L'obiettivo è quello di abbassare i ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti ASBK, incidente per Razgatlioglu neiPer il turco caduta nella mattinata del secondo giorno disulla pista andalusa. Nessuna conseguenza per lui:...

SBK test Jerez, Petrucci: "Oggi è come se il tempo si fosse fermato" Motosprint.it

Superbike, test Jerez: classifica day 2, Razgatlioglu quasi da record Corse di Moto

Superbike, test di Jerez: miglior tempo a Razgatlioglu, grande ritmo per Bautista Sky Sport

Test Superbike, a Jerez si fa sul serio. Yamaha ok. Ducati e Kawasaki, come state La Gazzetta dello Sport

SBK | Test Jerez: Toprak leader col brivido, Bautista insegue Motorsport.com - IT

SBK Test Jerez - La seconda e ultima giornata di test sul circuito di Jerez si è chiusa con il miglior tempo di Toprak Razgatlioglu nonostante una brutta caduta nel corso della mattina. IL pilota ...I Red Devils hanno acquistato diversi top player negli ultimi anni. La prima metà della giornata conclusiva di test al Circuito de Jerez – Angel Nieto con impegnati tanti team e piloti del Campionato ...