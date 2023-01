Terremoto oggi Romagna | scossa | magnitudo | epicentro e ultime notizie

Due s cosse difra le 5.44 e le 6.22 diin Romagna a Cesenatico e a Gambettola , nella provincia Forlì - Cesena. La prima è stata di magnitudo 3.2 con epicentro a una profonditità di 21 chilometri e a ...Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici Cosa fare prima, durante e dopo unDai consigli per limitare i danni ...

(Adnkronos) – Una scossa terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi intorno le alle 7 di mattina a Gambettola, in provincia di Forli'-Cesena. Lo riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.