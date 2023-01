Terremoto in Romagna | scuole evacuate a Cesenatico

In seguito alla scossa diera stata disposta un'ordinanza sindacale in via precauzionale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per la giornata del 26 gennaio, per consentire ai ...... tra Cesena e Sant'Arcangelo die tra Igea Marina e Cervia, dopo la scossa più forte. Il ...segnalano criticità o persone coinvolte nella provincia di Forlì - Cesena dopo la scossa di...

Terremoto in Emilia- Romagna, oggi: circolazione dei treni interrotta Corriere della Sera

Terremoto in Emilia Romagna nella zona di Forlì-Cesena. Nuova scossa a Cesenatico, la situazione Virgilio Notizie

Terremoto, ancora scosse in Romagna: la più intensa di magnitudo 4.1 con epicentro a Cesenatico. Scuole evacu… La Repubblica

Terremoti: scossa di 4.1, l'epicentro è a Cesenatico Agenzia ANSA

La terra continua a tremare: forte scossa di terremoto avvertita in Romagna RavennaToday

Terremoto di magnitudo 3.0 al lago della Puglia, nei pressi della Costa Garganica. Il sisma ha avuto una profondità di 19 km.Nella mattinata del 26 gennaio l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato in Emilia Romagna una scossa M4.1 e diverse altre ...