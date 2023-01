Terremoto in Romagna | scossa di 4 1 con epicentro a Cesenatico In corso verifiche danni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023)diinalle 11.45. Secondo l’Ingv ha avuto una magnitudo di 4.1, a una profondità di 19 chilometri. L’è stato localizzato a. Sono indi eventuali. Agli studenti sono stati fatti uscire dalle scuole come annunciato il sindaco Matteo Gozzoli. Insieme alla Protezione civile, sono insugli edifici e su eventuali. Anche a Rimini, dove laè stata avvertita distintamente, i tecnici degli uffici comunali stanno facendo sopralluoghi nelle scuole per verificare la situazione. Dalle prime, non sono stati segnalatia persone ...