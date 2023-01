Terremoto in Romagna | a Cesenatico scossa di magnitudo 4 1 | le immagini della fuga da una scuola

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Momenti di paura in. Undi4.1 è stato registrato nella zona di, in provincia di Forlì Cesena, alle 11.45 ora italiana, a una profondità di 19 chilometri. Ladiè stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv-Roma. Al momento nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco. Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del DipartimentoProtezione civile, in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio non risultano danni., il sindaco: “Studenti fuori dalle scuole” «Dopo ladi poco fa siamo in contatto con la Protezione Civile: mentre si stanno operando tutte le verifiche sui dati, gli studenti di ...

13.52 Sisma, scossa magnitudo 4.1 inDiverse scosse disono state registrate nella mattinata nella provincia di Forlì - Cesena,la più alta è stata di magnitudo 4.1 A Cesenatico sono stati fatti uscire dalle scuole tutti ...Circolazione ferroviaria sospesa dalle 11.50 in via precauzionale sulla linea Adriatica, tra Cesena e S. Arcangelo die tra Igea Marina e Cervia, a seguito di una scossa diche ha interessato la zona. Nessun treno è fermo in linea. È in corso l'attivazione di un servizio bus sostitutivo. Il ...

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta la Romagna e in particolare sulla Riviera alle 11.45. Come da comunicazione Ingv l’epicentro è localizzato a Cesenatico ad una profondità di 19 ...E’ successo alle 11.45: gli studenti sono subito usciti in strada con gli insegnanti, così è avvenuto anche in alcuni uffici pubblici e privati ...