Terremoto in Italia | più scosse nelle ultime ore La situazione

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La terra trema in Romagna nella zona tra Cesenatico e Gambettola vicino al confine con le Marche e la provincia di Pesaro. Quattrosono state avvertite dalla popolazione all’alba del 26 gennaio: una di magnitudo 3.2 con epicentro a una profondità di 21 chilometri e a 5 chilometri a sud ovest di Cesenatico (nella zona della “bassa” romagnola fra la costa e l’autostrada A14), l’altra di magnitudo 2.1 con epicentro a una profondità di 17 chilometri qualche chilometro più a ovest nel territorio del comune di Gambettola. Il Corriere Adriatico riferisce anche di altre duerispettivamente di magnitudo 3.5 on epicentro a Gambettola e alle 7.08 replica di Magnitudo 2.1 a Cesenatico. Lesono state avvertite ancheMarche e precisamente in provincia di Pesaro, al confine con la Romagna. Le ...