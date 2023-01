Terremoto in Italia | nuova forte scossa | paura e scuole evacuate

(Di giovedì 26 gennaio 2023)diin. Alle 11:45 la terra hamente tremato e secondo i primi dati la magnitudo dovrebbe aggirarsi tra 3.8 e 4.3 sulla scala Richter. Ladiè stata percepita nitidamente in tutto il territorio regionale. Al momento sembra che la magnitudo sia di 4.1 con epicentro nel territorio cesenate, in particolare nella zona di Cesenatico, nel dettaglio a 3 chilometri da Cesenatico e a sette chilometri da Gambettola. Laè stata rilevata a una profondità di 19 chilmetri. Leggi anche:in, più scosse nelle ultime ore. La situazionein, 4.1 a tre chilometri da Cesenatico (Emilia Romagna) Dalla ...

, due scosse in Romagna a Cesenatico e Gambettola: la più forte di magnitudo 3.2 Scuole evacuate Dopo l'ultima scossa sono state evacuate le scuole a Cesena e in altre zone. Il sindaco di ...tra e . Una n uova forte scossa in è stata avvertita alle 11.45 di oggi in tutto il territorio regionale. La magnitudo è compresa tra 3.8 e 4.3 con epicentro nel cesenate. In mattinata erano state ...

Già a partire dalle 6 di mattina la terra ha iniziato a tremare nella stessa zona: 4 le scosse scosse di intensità compresa tra 2 e 3.5 ...Terremoto di magnitudo 4.1 in Emilia Romagna. La scossa è stata registrata alle 11.45 dalla sala sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), a una profondità di 19 chil ...