(Di giovedì 26 gennaio 2023) . La scossa si è sentitaa Rimini e a Forlì Undi magnitudo ML 4.1 è avvenuto nella zona di(FC). La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 11:45 circa ad una profondità di 19 km. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione non solo di, madi Forlì, Cesena e Rimini. Tuttavia, non si tratterebbe di un caso isolato, ma di uno sciame sismico iniziato alle prime ore dell’alba. Una prima scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata sempre aalle 5.44. A questa ne sono seguite altre tre, una di magnitudo 2.1 con epicentro a Gambettola, e una più forte di magnitudo 3.5, seguita da un’ulteriore scossa di magnitudo 2.1 sempre a. Il Comune di ...

AGI - La terra trema in Romagna : diverse scosse disono state avvertite dalla popolazione già dall'alba di questa mattina. Paura , gente in ...di magnitudo 4.1 con epicentro a, in ...di magnitudo 4.1 in Emilia Romagna. La scossa è stata registrata alle 11.45 dalla sala ... a una profondità di 19 chilometri, con epicentro a tre chilometri a sud - ovest di. In ...

Terremoto a Cesenatico, paura tra gli abitanti. Evacuate anche le scuole. La scossa si è sentita anche a Rimini e a Forlì ...BOLOGNA FORLI'. Ancora scosse di terremoto nella provincia di Forli-Cesena. Quattro sono state registrate in meno di due ore: la prima a Cesenatico, di magnitudo 3.2, alle 5.44… Leggi ...