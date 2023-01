Terra Amara Anticipazioni 27 gennaio 2023 | Yilmaz depone le armi ma Demir no!

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ledella Puntata diin onda venerdì 27su Canale 5 rivelano che Saniye e Gaffur continuano ad essere ai ferri corti., invece, su richiesta di Mujgan e Fekeli mette via la pistola. Quest'ultimo, in seguito a ciò, chiede ad Hunkar di fargli un favore...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 gennaio 2023 , alle 14.10 , Saniye continua a non fidarsi di Gaffur , certa che lui la tradisca. Intanto, Yilmaz , convinto da Mujgan e dal ...... Rai Due: Bella Ma' ha registrato un netto di 485.000 spettatori (4.9%); Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.684.000 spettatori (20%); Canale 5:ha raccolto 2.915.000 spettatori (22%); ...

Anticipazioni Terra Amara, trame dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023: Zuleyha scopre la verità sulla lettera per Yilmaz SuperGuidaTV

Anticipazioni Terra Amara, ricoverato d’urgenza in ospedale: scopre la verità! ilsipontino.net

Terra amara oggi, puntata del 25 gennaio in streaming Mediaset Infinity

Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 26 gennaio 2023 Tvblog

Anticipazioni Terra Amara, Demir è una furia: spunta la verità su Yilmaz e Zuleyha! ilsipontino.net

Nelle nuove puntate di Terra Amara, quando Demir viene a sapere che Zuleyha è in dolce attesa, non la prende per niente bene... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche del ...Chi è Bülent Polat: conosciamo meglio l'attore che interpreta il personaggio di Gaffur nella soap turca Terra Amara in onda su Canale 5.