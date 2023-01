Tennis | Paolo Lorenzi | “Prevedo una finale Slam per Sinner nel 2023 Djokovic superiore a Tsitsipas”

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tirare le somme. Gli Australian Open stanno volgendo al termine e si è in attesa di capire come andrà a finire. Novak, nove volte vincitore di questo, sembra imbattibile e forse, tra iti rimasti in tabellone, l’unico in grado di contrastare al proprio meglio il serbo è il greco Stefanos. Una situazione particolare dal momento che Nole, a 35 anni, è ancora in grado di fare una grandissima differenza rispetto alla concorrenza. In questo discorso l’Italia, purtroppo, non è stata protagonista come si sarebbe sperato. Le eliminazioni al primo turno di Lorenzo Musetti e di Matteo Berrettini sono state molto amare e la sconfitta di Janniknegli ottavi dicontroha alimentato i dubbi sull’altoatesino, incapace di imporsi ...