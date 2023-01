Tennis | Australian Open Rybakina prima finalista | Azarenka ko in 2 set

La kazaka affronterà in finale la vincente del match Sabalenka - Linette MELBOURNE (AUSTRALIA) - Elena Rybakina è la prima finalista degliOpen femminili, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La tennista kazaka, testa di serie ...La spiacevole vicenda non è stata la prima in questa edizione degliOpen. Durante il ... Da qui il giro di vite diAustralia, che aveva bandito simboli legati a Putin dal torneo. Ma ...

Novak Djokovic annienta Rublev e vola in semifinale degli Australian Open: rivivi il dominio serbo in 3' Eurosport IT

Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open: Sinner precede Musetti, Berrettini scivola OA Sport

Elena Rybakina - Victoria Azarenka live: Tennis - Australian Open Femminile Eurosport IT

Australian Open: Tsitsipas vola in Open Australia, riecco Azarenka Agenzia ANSA

Tennis, Australian Open: Paul vince il derby con Shelton e vola in semifinale Sport Mediaset

Thursday is women’s semi-final day at Melbourne Park: Elena Rybakina v Victoria Azarenka and Magda Linette v Aryna Sabalenka. Join Luke McLaughlin. 10:50 Biomechanics have aided ...Nonostante qualche fastidio fisico, Novak Djokovic sta proseguendo alla grande il cammino agli Australian Open ed è il grande favorito ... La stessa Federazione australiana di tennis ha reso noto che ...