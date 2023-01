Tanks Leopard2 a Kiev a fine marzo | ma Scholz precisa | ' La Germania non è parte del conflitto'

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Laprevede di consegnare i suoi carri armati Leopard all'Ucraina 'alladi, inizio aprile': lo ha reso noto il governo. La'non diventadella guerra' in Ucraina con ...

La Germania prevede di consegnare i suoi carri armati Leopard all'Ucraina 'alla fine di marzo, inizio aprile': lo ha reso noto il governo. La Germania 'non diventa parte della guerra' in Ucraina con ...... che continuavano a ripetere che non volevano essere l'unico Paese Nato a inviare main battle. Le vicende proseguono spedite. Olaf Scholz e Joe Biden ieri sera avrebbero discusso al telefono ...

La “lieta” notizia gli è arrivata nel giorno del suo compleanno. Il presidente Volodymyr Zelensky ha compiuto 45 anni e ha ricevuto un regalo molto gradito: decine ...È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ribadendo che, per evitare l'allargamento del conflitto, insieme al presidente Usa Joe Biden ha chiarito che nessun aereo da guerra verrà spedi ...