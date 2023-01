Tajani “I Balcani rappresentano una priorità per il governo italiano”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Quello della situazione neiè un tema che rappresenta unaper il, isono una realtà forse non seguita con la dovuta attenzione e intensità. Iormai sono strategici per il nostro interesse nazionale, il nostro destino è sempre stato legato a quello del nostro dirimpettaio, occorre favorire una stabilizzazione di quella parte d’Europa”. Lo ha detto il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio, in audizione presso le commissioni riunite Affari esteri Camera e Affari esteri e difesa Senato in merito alla situazione neioccidentali: “E’ una regione soggetta a una competizione geopolitica, attori come Russia, Cina, Turchia e Arabia Saudita ...