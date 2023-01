Superquark+ | le puntate inedite realizzate da Piero Angela da oggi in streaming su RaiPlay

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dasusono disponibili le 10di: l'ultimo progetto diSuda, 26 gennaio, sono disponibili le nuovedi, la trasmissione di. Si tratta dell'ultimo progetto realizzato dal divulgatore scientifico poco prima di lasciarci. Con lui ha collaborato la sua storica squadra di autori affiancata da alcuni giovani divulgatori. Questa serie disi compone di 10dedicate all'alimentazione e potremmo definirla, per una volta contravvenendo l'abituale understatement di, "l'ultima ...

E infine, ma quanto mai attuale, chi controlla la terra e suoi prodotti+: LE1 - Mangiare responsabile 2 - Che grilli hai nel piatto 3 - A pranzo nello spazio 4 - Nutrirsi...... andato in onda in cinquenel 1978 sulla Rete 1 della Rai. Dal programma venne poi tratto ... Fino all'ultima puntata dida lui realizzata, inoltre, non è mai mancata la rubrica "...

