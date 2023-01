Sul fisco la missione (non) è impossibile. L’analisi di Nicola Rossi

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Puntuale come un orologio svizzero, tra una manovra e l’altra si torna a parlare di riforma fiscale. Ora che il vento dei mercati soffia in poppa al governo e il debito costa un po’ meno, per Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti è tempo di riprendere in mano la madre di tutti gli interventi, il riassetto tributario. Sempre seguendo, lo stesso ministro dell’Economia lo ha ribadito in mattinata, intervenendo a Tele2023, il mantra della prudenza e della gestione responsabile delle finanze. Il baricentro è sempre la razionalizzazione degli scaglioni Irpef, che l’esecutivo punta a portare a tre, dagli attuali quattro. Il piede è quello giusto? E i soldi che eventualmente Palazzo Chigi e Tesoro accantoneranno basteranno? Domande direttamente girate a, economista e grande esperto die dintorni, già al ...