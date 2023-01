Suicidio assistito | il governo Meloni interpella il Comitato di bioetica | chiesto formale parere dal ministro Schillaci

Via libera, perciò, alla contraccezione e all' aborto (anche se le donne ci rimettono la salute); via libera all' eutanasia (o) che toglie di mezzo malati, disabili e anziani ...... nel 2005 e poi nel 2011 i vescovi hanno pubblicato altri atti importanti con indicazioni, riflessioni, studi e risposte alle tante domande che sorgono intorno all'eutanasia e al. ...

Palazzo Chigi annuncia che si è svolta la prima riunione plenaria del nuovo Comitato Nazionale per la Bioetica, nominato dal Presidente del Consiglio Meloni con Dpcm del 6 dicembre 2022 . Il ...Il presidente Vescovi ha informato il Comitato di aver ricevuto una richiesta di parere da parte del Ministero della Salute in materia di suicidio medicalmente assistito. Il Comitato ha aggiornato i ...