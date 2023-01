Sud | Gemma | Offrire ai giovani il ‘diritto di restare’ nei propri territori

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Per fronteggiare la fuga dei talenti dal Sud, la commissione europea attraverso la comunicazione sull’utilizzo dei talenti nelle regioni d’Europa più colpite dalla transizione demografica in corso, anche al fine di prevenire nuove e maggiori disparità geografiche nell’Ue, ha lanciato il Talent Booster Mechanism, il meccanismo di valorizzazione dei talenti per trattenere e attrarre le persone, le capacità e le competenze necessarie, contrastando il fenomeno della trappola dei talenti”. Lo rende noto l’europarlamentare *Chiara* che durante il suo discorso in commissione ha dichiarato che questo meccanismo è: “Un importante passo per riuscire a sostenere le Regioni che stanno affrontando una massiccia delocalizzazione delle forze lavoro”. “Penso – ha proseguito– in particolare al mio Sud Italia, dove abbiamo l’obbligo morale di creare tutte ...