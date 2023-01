Su Tuttosport “la riunione notturna dei Club Juve pronti alla rivolta”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’altro giornoè stato definito dSüddeutsche Zeitung la fanzine deglintini. Per confermare la tesi oggi il quotidiano di Torino dedica un ampio articolodei. Con questo titolo: “I tifosi si uniscono e preparano lacon migliaia di firme”. Sommario: “Summit online sino a notte fonda tra glintusOra la nomina di un portavoce e la linea guida per agire”. Evidenza anchepartecipazione distranieri come quelli degli Stati Uniti, di Nassiriya, dei Balcani. Scrive: Si gonfia l’onda della protesta. La grottesca penalizzazione inferta...