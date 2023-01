Stretta della Vigilanza su Cassa centrale banca | quattro ispezioni in meno di due anni

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tre distinteBce tra 2021 e 2022, l’ultima conclusa da poco. Più una di Bankitalia focalizzata sull’antiriciclaggio che, il 12 gennaio 2022, ha inviato un verbale con una serie di rilievi a(Ccb) riscontrando la non adeguatezza dei presidi di questa delicata funzione. Il pressing su Ccb dopo l’addio a Carige Un pressing vero e proprio quello delle autorità disu una delle due holding del credito cooperativo. Iniziato tra l’altro, si nota in ambientiri, poco dopo l’annunciorinuncia da parte di Ccb all’acquisizione diCarige, come previsto dagli accordi con il Fondo interrio.La prima ispezione è partita infatti a ridosso dell’addio ...

Per Gediminas Šimkus, Presidente della Banca centrale lituana, la BCE dovrebbe continuare ad alzare ... Šimkus ha anche messo in luce come la politica monetaria potrebbe proseguire fino all'estate.

