... che vede piazzarsi al 2° posto Hyunjin , frontman della boy band sudroreana. Tra gli altri si sono guadagnati un posto nella top ten anche Keung To , cantante e attore di Hong Kong - ...Tra loro, Bizarrap , Calvin Harris , Miranda Lambert ,, SUNMI e Tove Lo . In questi mesi, con Roblox, Spotify ha consolidato il legame tra videogiochi e musica che non manca di ...

Stray Kids, Kendrick Lamar e Rosalía sono gli headliner del Lollapalooza Paris Revenews

I vincitori dei Seoul Music Awards 2023 Fulldassi.it

Da Henry Cavill a Gal Gadot: le classifiche dei 100 volti maschili e ... Best Movie

Le psicologhe del K-pop: un'ondata di luce positiva ReWriters

La classifica dei gruppi maschili coreani più amati di novembre 2022 Fulldassi.it

Annunciati gli headliner del Lollapalooza Paris: sono Kendrick Lamar, Stray Kids e Rosalía, ma ci saranno anche Niall Horan e One Republic.Lil Nas X, Kygo, Niall Horan, Maisie Peters and Central Cee also feature on the line-up for Lollapalooza's next Paris edition in July The world’s defining voice in music and pop culture: breaking what ...