Stramaccioni | nuovo lavoro dopo i Mondiali | ecco cosa farà

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Aveva stupito tutti per la qualità delle sue telecronache, ora Andreatorna in tv e lo fa come nuova voce di Dazn. L’ex...

ROMA - In tanti lo hanno apprezzato in Qatar per i suoi commenti tecnici in Rai durante i Mondiali a fianco del commentatore Dario Di Gennaro , guadagnandosi credibilità e stima. Andreaex tecnico di Inter e Udinese, sbarca a Dazn. Dal prossimo mese di febbraio sarà al fianco della voce narrante delle partite di Serie A ed Europa League per spiegare alla sua maniera, lo ......pubblico per la selezione - cosi' come ho fatto per lo scorso mandato - avendo tutti i titoli ed i requisiti previsti dalregolamento. Una decisione non facile - sottolinea- ma, ...

L'ex allenatore dell'Inter, dopo il successo ottenuto come commentatore Rai a Qatar 2022, approda sulla piattaforma che trasmette tutte le partite del … ...Andrea Stramaccioni farà le telecronache delle partite di calcio su Dazn, finisce la collaborazione con la Rai ...