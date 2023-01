“Stop all’immigrazione clandestina” | un giornale marocchino manda in tilt i radical chic europei

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen – “Immigrazione!”. E’ il titolo dell’ultimo numero di Maroc Hebdo, settimanalein lingua francese. Tre semplici parole per un sonoro schiaffo assestato al politicamente corretto che imperversa in Europa. La rivista magrebina, già nel sottotitolo, sintetizza efficacemente il concetto espresso: “Il numero di immigrati irregolari subsahariani non cessa di aumentare in Marocco. Un problema politico, sociale e di sicurezza che lo Stato fatica a gestire”. Fermare l’immigrazione: cosa ci dice il titolo di questoEsattamente come accade nel Vecchio Continente, nel Paese nordafricano imperversa la polemica sulla gestione dei flussi migratori. Insomma, proprio come da tempo segnaliamo su questo, ...