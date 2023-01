(Di giovedì 26 gennaio 2023) - Pompe di benzina oggi aperte dopo la revoca della seconda giornata di. Decisivo l'incontro al ministero delle imprese e del made in Italy. Sindacati: decisione 'presa a favore degli ...

- Pompe di benzina oggi aperte dopo la revoca della seconda giornata di. Decisivo l'incontro al ministero delle imprese e del made in Italy. Sindacati: decisione 'presa a favore degli automobilisti non certo del governo'. Ma la mobilitazione 'resta in piedi' ...Revocato lodei benzinai scattato martedì, alle 19 sulla rete ordinaria e alle 22 sulle autostrade. Lo ... La Faib Confesercenti aveva infatti ridotto a un giorno lo. 'Secondo i primi dati ...

Sciopero benzinai, dopo Faib anche Fegica e Figisc revocano seconda giornata di stop Sky Tg24

Sciopero benzinai, revocato il secondo giorno di stop: distributori operativi, l'annuncio dei sindacati Virgilio Notizie

Benzinai, revocato secondo giorno di sciopero: quando riaprono i distributori QuiFinanza

Stop a sciopero benzinai. Restano tensioni con il governo TGLA7

Orchestra Sinfonica siciliana: proclamato lo sciopero. Stop ai ... Sicilia News

Sciopero dei benzinai, revocata la seconda giornata ... La Faib Confesercenti aveva infatti ridotto a un giorno lo stop iniziato ieri sera alle 19. “Secondo i primi dati che affluiscono dal territorio ...Ieri l’85% dei benzinai non ha lavorato, solo 15 i distributori rimasti aperti. Gori (Faib): "Tanti clienti non sapevano dello stop e sono rimasti a secco" ...