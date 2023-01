Stipendi più bassi ai docenti del Sud | rivolta contro il ministro dell’Istruzione Valditara

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDifferenziare glidei professori su base regionale, a seconda del costo della vita. In sostanza, aumentare quelli deidel Nord rispetto a quelli del Sud. E’l’idea del, Giuseppedella Lega, che ha affermato: “La scuola pubblica ha bisogno di nuove forme di finanziamento, anche per coprire glidei professori che potrebbero subire una differenziazione regionale. E per trovarle, si potrebbe aprire ai finanziamenti privati”. “Così si distrugge la scuola pubblica”, protesta il segretario di Flc Cgil, Francesco Sinopoli, “semmai c’è un problema che riguarda tutto il personale della scuola: ildovrebbe far finanziare il contratto ...

Il ministro Valditara parla didiversificati per gli insegnanti e di finanziamenti privati ... Non possiamoa lungo tollerare soluzioni che rischiano solo di far aumentare il gap esistente ...... per bocca del ministro Valditara, di stabilirediversi per i docenti su base territoriale. Ancora una volta, dunque, ai principi di uguaglianza e a una riflessione seria e non...

Stipendi docenti più alti al Nord, la proposta di Valditara piace ai presidi ma PD e M5S attaccano: “No a docenti di serie A e B. Non si creino disuguaglianze” Orizzonte Scuola

Valditara vuole stipendi più alti per gli insegnanti delle Regioni più ... Fanpage.it

Scuola, Valditara: "Differenziare gli stipendi e aprire ai finanziamenti privati" RaiNews

Scuola, voti più alti e stipendi differenziati per gli insegnanti: cosa ... Money.it