Stipendi più alti da gennaio 2023 | come aumenta la busta paga | importi e circolare dell’Inps

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il taglio del cuneo fiscale comporta aumenti dio, una novità importante per tanti italiani che potranno godere di una boccata di ‘ossigeno’ in un periodo di crisi economica. E l’incremento delle bustearriveranno già a. Una buona notizia che è stata confermata dallaInps numero 7 del 24scorso. La proroga del taglio del cuneo fiscale La disposizione ha prorogato il taglio del cuneo fiscale, misura quest’ultima che era stata introdotta dal Governo Draghi, e ha anche disposto un aumento del 3 per cento per coloro che hanno redditi inferiori ai 25mila euro ossia è rivolto a coloro che percepiscono 1.923 euro mensili. Andiamo a conoscere più nel dettaglio quali sono le regole che riguardano il taglio del cuneo fiscale. Si tratta, intanto, di una ...