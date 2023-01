Stefania Nobile disintegra Antonino | “Lo detesto | è l’anti tutto e ha una voce inquietante”

Leggi su biccy

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Spinalbese ha molti fan, ma tra questi non c’è sicuramente. Oggi l’imprenditrice è stata ospite con sua madre Wanna Marchi a Casa Pipol ed ha parlato del loro sbarco su Twitch e anche del Grande Fratello Vip.ha rivelato che il peggior vippone di quest’anno per lei è proprio l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. “Chi tra i personaggi del GF Vip sponsorizzerei e chi non pubblicizzerei mai? Sai chiio? Lo amano tutte e io non lo sopporto, loSpinalbese. Per me è roba che… per carità, mio Dio, èsensualità,uomo,. E già ha unaangosciante. Iole ...