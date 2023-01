Statua di Ercole riaffiora in un parco sull’Appia | l’eccezionale scoperta durante dei lavori di bonifica

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tra il terreno dele il terriccio del cantiere,Anticaunamarmorea a grandezza naturale di. O come specificano con esattezza gli addetti aialScott dal sito Facebook del sito archeologico: «Un personaggio in veste di». È la nuova, casualeavvenuta in un’area verde della capitale, che l’annuncio via social descrive così: «Oggi, dopo settimane di movimentazioni di terra di riporto – dichiara ildell’Appia Antica – completamente priva di reperti di interesse archeologico», èta dal terreno unamarmorea a grandezza naturale che, per la presenza della clava e della leontè – la pelle di leone che ...