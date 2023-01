STATS – Bundesliga | ci sono statistiche dove il Bayern non vince

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 gennaio 2023), cialcunenel campionato tedescoa primeggiare, un po’ a sorpresa, non è ilMonaco Da tradizione, il girone d’andata dellasi è chiuso con ilavanti di 3 punti sull’Union Berlino, che capeggia in una fitta schiera di inseguitori. Ci6 squadre per i restanti 3 posti di Champions League, si annuncia almeno in quest’ambito una battaglia accesa e appassionante. Quanto al titolo, è difficile pensare che possa sfuggire ai campioni di Germania, monopolisti assoluti da un decennio. Tanto più considerando che – pur non brillando – anche in questa prima parte di torneol’attacco più prolifico con 51 gol, 14 in più di quello vicino rappresentato dal Lipsia. E anche la difesa ...