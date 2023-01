(Di giovedì 26 gennaio 2023) Vita lavorativa più lunga per i dipendenti pubblici. Forse. E’ quanto prevede l’emendamento al Decreto Milleproroghe a prima firma Domenico Matera, in quota Fratelli d’Italia inal quale i pubblici dipendenti che hanno già compiuto 67, e hanno quindi raggiunto l’età delladi vecchiaia, potranno, “su”, rimanere in servizio fino a 70. Ina 70L’opzione è valida solo per chi non ha ancora raggiunto i 36di contributi. In particolare, nella proposta viene specificato che spetta “all’amministrazione pubblica presso la quale il dipendente presta servizio accogliere la richiesta” e che non ci siano “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. ...

... di una attenzione verso i giovani con unadi garanzia e l'uscita con 41 anni di contributi senza limiti di età. Probabile che si debba lavorare su interventi che costino poco per cui è ...I dovranno versare un obolo all'Inps per ottenere subito la liquidazione. A partire dalla settimana prossima, infatti, l'istituto di previdenza anticiperà il Tfs/Tfr agliinche ne faranno richiesta, ma a un tasso dell'un per cento, più una ritenuta dello 0,5 per cento per le spese di amministrazione. Un tasso senz'altro inferiore rispetto a quelli ...

Statali, in pensione a 70 anni per chi vuole lavorare. La modifica di FdI al Milleproroghe ilmessaggero.it

Statali, ipotesi pensione a 70 anni (per chi vuole): l'emendamento Finanza Repubblica

Statali, pensione a 70 anni (su base volontaria): l’ipotesi QuiFinanza

Pensioni statali, possibile rinvio fino a 70 anni: opzione per chi ne ha 67 ma meno di 36 di contributi corriereadriatico.it

Statali, in pensione a 70 anni per chi vuole lavorare. La modifica di FdI al Milleproroghe ilmattino.it

I dipendenti pubblici dovranno versare un obolo all’Inps per ottenere subito la liquidazione. A partire dalla settimana prossima, infatti, l’istituto di previdenza anticiperà ...(Teleborsa) - Potrebbe allungarsi la vita lavorativa dei dipendenti pubblici. E' quanto prevede l'emendamento al Decreto Milleproroghe a prima firma Domenico Matera, in quota Fratelli d’Italia in base ...