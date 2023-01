Star Trek | Picard 3 | personaggi importanti potrebbero morire? La risposta dello showrunner

(Di giovedì 26 gennaio 2023) In un’intervista rilasciata a SFX Terry Matalas,di, ha fatto intendere che alcuniprelevati dall’iconico: The Next Generationin questa terza stagione conclusivashow. “Non ho intenzione di dire che tutti i membri di TNG usciranno necessariamente indenni dalla terza stagione“, ha detto lo. Nonostante ciò, si è detto fiducioso che la terza stagione dinon sarà l’ultima volta che i fan vedranno questisui loro schermi. Tuttavia al momento in cui scriviamo, il destino dell’amato equipaggio rimane sconosciuto. La terza stagione divede il ...

In attesa dell' uscita del trailer della terza stagione di Picard , che debutterà nel corso dell'Halftime della NFL AFC Championship il prossimo 29 gennaio, lo showrunner Terry Matalas ha parlato dell' equipaggio di: The Next Generation .

