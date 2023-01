Star Comics | tra le novità anche i volumi ‘I AM BTS’ e ‘I AM BLACKPINK’

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il 2023 persarà un anno ricchissimo di nuove uscite, che verranno svelate mese dopo mese. Gennaio ci ha già dato un assaggio di ciò che arriverà in fumetteria, libreria e store online prossimamente, ed ecco subito aggiungersi nuovi annunci manga che – tra vecchie conoscenze e nuove serie – potremo leggere in primavera ed estate 2023.: le prossimeLo slice of life I Want To Be The Wall di Honami Shirono vedrà la luce in tarda primavera – in occasione del Pride Month – ed entrerà a far parte della già ricca collana Queer. Yuriko è una donna asessuale appassionatissima di manga Boys’ Love che, per accontentare il volere dei genitori, accetta di sposare Gakurota, un ragazzo gay innamorato del suo amico d’infanzia. L’autrice Honami Shirono ci racconta una storia ...

... Tex , Dampyr ), Edizioni Inkiostro, Feltrinelli, Edizioni NPE. È autore della sceneggiatura del cult horror movie cileno Hidden in the Woods , da cui è stato tratto un remake USA con...Ebbene, poche ore fa proprio ladi Agents of SHIELD sembrerebbe aver confermato la notizia , ... La serie deriva dai fumetti editi da Marvelscritti da Brian Michael Bendis di Secret ...

Star Comics: i fumetti in uscita questa settimana Fumettologica

Star Comics – Le uscite della settimana MegaNerd

Star Comics: uscite manga del 25 gennaio 2023 AnimeClick.it

Star Comics: uscite manga del 18 gennaio 2023 AnimeClick.it

Star Comics: uscite manga del 4 gennaio 2023 AnimeClick.it

Star Wars fans have long been known for their dedication to cosplay and lightsaber dueling. Now, thanks to technological advancements, finely crafted sabers are taking these fan organizations to new ...Still, Kendrick seems well-positioned to translate name recognition, critical appreciation, and fan affection into a headlining career. She’s starred in a hit franchise ( Pitch Perfect) that lets her ...