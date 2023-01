Sport | Eyof | quinto oro per l' Italia con Ludovica Righi nel gigante

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - Arriva dallo sci alpino la quinta medaglia d'orona al Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea (), in corso in Friuli Venezia Giulia. Merito diche, sulle nevi di Tarvisio, si è imposta nello slalomin 2:46.48 davanti alla svedese Moa Landstroem (+ 0.27) e all'austriaca Nadine Hundegger (+0.36). La quinta giornata di gare della manifestazione dedicata agli atleti europei tra i 14 e i 18 anni si era aperta per l'con un argento. A conquistarlo è stato Federico Pozzi che, dopo quello vinto nella 7,5 km tecnica libera, ha messo in bacheca una medaglia dello stesso metallo anche nella sprint tecnica classica di sci di fondo. L'azzurro sale sul podio assieme agli svedesi, Jonatan Lindberg, vincitore dell'oro e ...