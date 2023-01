Ieri pomeriggio, infatti avrebberoun treno in corsa un ragazzino di 15anni per strappargli la felpa in stazione a Seregno. Una felpa bianca, forse di marca, in pratica sarebbe stata il ......sono iniziati gli insulti fino a quando uno di loro si è scagliato sull'adolescente e lo ha... e trascinato per qualche metro, fin quando il vortice d'aria che si sprigiona dail convoglio ...

Spinto sotto il treno per rubargli felpa, ferito un 15enne Agenzia ANSA

Seregno, ragazzino spinto contro un treno in corsa per rubargli la felpa IL GIORNO

Spinto sotto treno: fermati due minori indagati TGLA7

Ragazzino di 14 anni spinto sui binari dalla banda che voleva rapinarlo MilanoToday.it

Spinto sotto treno, fermati due minori indagati La Prealpina

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Gli agenti della Questura di Monza, con i colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria, hanno eseguito un fermo per tentato omicidio e tentata rapina a carico di due minorenni ...Poteva trasformassi in tragedia. Spinto sotto il treno per rubargli felpa, ferito un 15enne. Identificati 2 giovanissimi ritenuti fra gli autori dell'aggressione È stato spinto contro un treno perché ...