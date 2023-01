Spinto contro un treno per una felpa | arrestati 2 minorenni  

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Sono stati sottoposti a fermo con le accuse di tentato omicidio e tentata rapina i due ragazziche ieri pomeriggio avrebberoun quindicenneunin transito alla stazione di Seregno (Monza Brianza) nel tentativo di rubargli la. Il quindicenne non è rimasto ferito in modo grave. I giovani erano stati portati in serata in questura dove sono stati sentiti anche dal pm della procura dei. All'alba sulla base del provvedimento eseguito dalla Squadra mobile e dalla Polfer sono stati accompagnati al Cpa di Torino.

