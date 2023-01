Spingono 15enne sotto un treno perché rifiuta di consegnargli la felpa | due ragazzini fermati per tentato omicidio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Hanno spintounin corsa un ragazzino di 15anni per portargli via lafirmata. La vicenda, che poteva avere conseguenze drammatiche, è avvenuta ieri a Seregno (Milano). Questa mattina gli agenti della Questura di Monza, con i colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria, hanno eseguito un fermo pere tentata rapina a carico di due minorenni che ieri al no della vittima, 15 anni, hanno cercato di ucciderlo. Il fermo è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano. I due giovani sono stati portati dai poliziotti al Centro di prima accoglienza di Torino. Il ragazzino stava rientrando a casa con un suo amico, dopo essere andato a scuola. I due, una volta arrivati sulla banchina della stazione davanti ai binari, sono stati accerchiati da un gruppo di coetanei, che prima li ...

