Spingono 15enne sotto un treno | due ragazzini fermati per tentato omicidio Gli inquirenti | “Non una rapina spedizione punitiva”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Non unacome era apparso in un primo momento, ma una vera e propria. È stata una ragazza contesa e un messaggino “di troppo” a scatenare l’aggressione ad un quindicenne brianzolo, spinto contro unieri pomeriggio a Seregno (Monza), e che ha portato al fermo di due minorenni italiani, di 14 e 15 anni, accusati di. Questa la ricostruzione emersa dalle indagini della Squadra Mobile della Questura di Monza, partite subito dopo quella che sembrava unaviolenta e che invece si è rivelata essere un raid nei confronti del 15 enne, ‘colpevole’ di aver mandato dei messaggini ad una ragazza contesa. Il fermo per i due minori è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano. I due giovani sono stati portati dai poliziotti ...

