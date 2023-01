Spezia | UFFICIALE | arriva il sostituto di Kiwior

Fiorentina ,l'arrivo tra i pali di Sirigu . Accostato ai viola il nome dell'attaccante ... Eldor Shomurodov , sul quale restano in attesae Cremonese . La Lazio , non molla l'esterno ...Il Venezia ha messo le mani su Petko Hristov , in arrivo in prestito dallo. Il suo contratto è stato depositato in Lega .

UFFICIALE: Venezia, depositato il contratto di Hristov. Arriva in prestito dallo Spezia TUTTO mercato WEB

UFFICIALE: Spezia, ecco l'erede di Kiwior. Depositato il contratto di Wisniewski TUTTO mercato WEB

Il calciomercato inizia ufficialmente oggi e rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2023. Nonostante siamo ancora ai primi giorni di mercato, alcuni dei primi affari di questa sessione ...Przemyslaw Wisniewski è un nuovo calciatore dello Spezia. Il club ligure ha depositato in Lega il contratto del difensore centrale polacco, ...