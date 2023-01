Spezia | Gotti | «Wisniewski mi è piaciuto | su Nzola…»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Le parole di Luca, allenatore dello, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Bologna. I dettagli Lucaha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-. PAROLE – «? Ho visto qualche partita del Venezia e mi sono fatto un’idea delle sue caratteristiche. I calciatori vanno valutati nel proprio contesto e vedendoli. È un difensore molto strutturato, destro, ha caratteristiche molto diverse da Kiwior e mi èquando l’ho visto. Mi auguro dia il suo contributo. È una partita senza due protagonisti, Nzola e Arnautovic. Dobbiamo trovare degli adattamenti alla partita che ci sarà. Credo che il Bologna sia una squadra con tante qualità, noi dovremo mettere in campo le nostre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

