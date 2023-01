Spal a un Passo | Scopri Come Arrivare alla Spal Facilmente

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) FERRARA – Radja Nainggolan è pronto per riabbracciare il suo vecchio compagno di squadra Daniele De Rossi! Il “Ninja” è prossimo a diventare un giocatore della, gettando un ponte tra il suo passato e il suo futuro. Domani (giovedì 26 gennaio) l’ex Roma potrebbe firmare un accordo definitivo che sancirebbe il suo ritorno in Italia. L’offerta si basa su un contratto di sei mesi con un’opzione di rinnovo automatico se ladovesse conquistare la promozione in Serie A. Il suo ritorno è ormai a undal realizzarsi,una porta che si apre su una nuova avventura. Nainggolan ha chiuso mlamente la sua esperienza all’Anversa, ma la sua prossima destinazione sembra essere una stella polare che lo guiderà in un futuro promettente. Lasarà la ...