Spagna | doppio attacco terroristico in due chiese

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un marocchino di 25 anni è entrato in duenel sud dellacon un machete causando un morto e almeno quattro feriti. I duplici attacchi sono stati qualificati dagli inquirenti come terroristici di matrice islamica. La vittima è il sacrestano della chiesa di Nuestra Señora de La Palma di Algeciras. L’uomo è stato poi arrestato. Si cerca ora di capire se faccia parte o no di organizzazioni terroristiche islamiche.in dueinattacchi terroristici in, fonte ilriformista.itUn dupliceè accaduto ieri sera nel sud della. In particolare sono state prese di mira duedi Algeciras, in provincia di Cadice. Secondo i media spagnoli, l’attentatore, un ...

Un dupliceè accaduto ieri sera nel sud della. In particolare sono state prese di mira duedi Algeciras, in provincia di Cadice. Secondo i media spagnoli, l'attentatore, un ...

