Spagna | attacco in due chiese con un machete | una vittima e quattro feriti Si indaga per terrorismo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un sacrestano è stato ucciso epersone sono rimaste ferite, dopo che un uomo armato di unha fatto irruzione nella parrocchia di San Isidro de Algeciras, a Cadice, nel Sud della. Lo ha riferito la polizia, come riporta El Mundo, che ha specificato che tra ic’è anche il parroco, il quale versa in gravi condizioni. L’aggressore è stato arrestato e siper. Si tratta di i Yassine Kansar, un 25enne di origine marocchina. Stando a quanto riportano diversi media, dall’agenzia di stampa Efe a El Pais, citando fonti di polizia e del ministero dell’Interno, l’uomo sarebbe entrato in una prima chiesa, quella di San Isidro, urlando ai fedeli presenti di “convertirsi all’Islam”. Poi sarebbe ritornato indossando una gellaba e armato di ...