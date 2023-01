Spagna | assalto con machete a due chiese in Andalusia

- Inun sacrestano è rimasto ucciso e un sacerdote gravemente ferito in un attacco commesso da un uomo armato di machete in due chiese di Algeciras, città vicina a Gibilterra. Una rapida ...Leggi Anche Usa 2024, Trump chiede di tornare su Facebook - Fu bandito dopo l'a Capitol Hill Il divieto 'è una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere a un presidente in ...Ad Algeciras, ...

Spagna, attacco a colpi di katana in due chiese: un morto Adnkronos

Spagna, attacco in chiesa con una spada da samurai: morto il sagrestano. Si indaga per terrorismo L'Unione Sarda.it

Spagna: su attacco con machete si indaga per terrorismo Agenzia ANSA

Spagna, attacco in due chiese con un machete. Una vittima e quattro feriti. Si indaga per terrorismo Il Sole 24 ORE

Spagna, attacco in due chiese con un machete. Morto un sacrestano e altri 4 feriti Corriere della Sera

La polizia spagnola aveva già aumentato, quattro giorni fa, la sorveglianza su Yasine Kanjaa il 25enne di origine nordafricana, autore dell'attacco ...GERMANIA - È di due morti e cinque feriti il bilancio di un attacco compiuto ieri con un coltello da un uomo su un treno in viaggio fra le città tedesche ...