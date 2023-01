SOTTOTITOLI Zelensky | C' è la ' coalizione dei carri armati' per l' Ucraina

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Kiev, 25 gennaio 2023 "Oggi è un giorno di ottime notizie per l'. C'è unadi. C'è la decisione di avviare la fornitura diper la nostra difesa:moderni", le parole diin un video postato sui social. / TelegramFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

